Instytut Reutera: ludzie chcą wiarygodnych informacji

Zaufanie do informacji rosło w pandemii zwłaszcza w Europie Zachodniej, pomagając markom o reputacji wiarygodnego informowania, natomiast nieufność była szczególnie widoczna do spolaryzowanych środków przekazu w Stanach. Zdecydowana większość ludzi we wszystkich krajach uważała, że środki przekazu powinny odzwierciedlać pełny zakres poglądów i starać się zachowywać neutralność - stwierdził instytut w swym raporcie wiadomości cyfrowych.

