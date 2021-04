Producenci gier ruszyli z przejęciami

People Can Fly zawarło umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia za 29,4 mln zł 100 proc. udziałów w Game On Creative. To kanadyjskie studio specjalizujące się w produkcji animacji oraz audio. Jest wieloletnim partnerem PCF, odegrało istotną rolę w produkcji „Outriders", czyli flagowej gry polskiego studia, która zadebiutowała na rynku 1 kwietnia 2021 r., wzbudzając duże zainteresowanie.

