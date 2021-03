Urzędnicy próbują godzić operatorów

Czy dzielić firmy budujące sieci internetowe za publiczne pieniądze na część hurtową i detaliczną? Będą konsultacje przed nowym rozdaniem dotacji.

W środę odbyły się drugie warsztaty dla operatorów budujących sieci szerokopasmowego dostępu do internetu ze środków unijnych z programu operacyjnego „Polska cyfrowa" i operatorów, którzy chcą z tych łączy korzystać, by zwiększać liczbę abonentów. I nie były to warsztaty ostatnie. Poniżej dalsza część artykułu

Ich organizatorzy: Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) i Urząd Komunikacji Elektronicznej, szukają sposobów, jak przyspieszyć podłączanie abonentów do sieci budowanych za publiczne pieniądze. Brak zbiorczych danych, ilu ich już korzysta z takich łączy, ale według Elizy Pogorzelskiej (dyrektor z CPPC mówiła o tym na naszych łamach), jeśli wziąć pod uwagę jeden z konkursów, to można mówić o 20-proc. wykorzystaniu infrastruktury.

Urzędnicy organizują warsztaty z udziałem operatorów, ponieważ są oni podzieleni na tych, którzy infrastrukturę budują i jednocześnie mogą z niej korzystać, oraz tych, którzy chcieliby używać nowych sieci jako tzw. strona trzecia.

Wśród postulatów, które zgłaszają tzw. operatorzy korzystający, są: większa kontrola CPPC i UKE nad cenami dostępu do infrastruktury, w tym zmiana sposobu wyliczania stawek za usługi, poprawa polityki informacyjnej o sieciach oddawanych do użytku i ich wykorzystaniu oraz o tym, gdzie są miejsca, gdzie można przyłączyć się do sieci.

Niewykluczone, że część z tych postulatów zostanie uwzględniona, chociaż CPPC i UKE wolą, aby operatorzy sami się porozumieli. Jak się przy tym wydaje, w niektórych przypadkach może to być mało realny scenariusz. Chodzi o to, że mocnym krytykiem działania Orange Polska jako beneficjenta programu POPC jest UPC Polska. Wtórują mu niektórzy inni operatorzy.

Wśród postulatów, które były zgłaszane m.in. na naszych łamach, pojawił się nawet podział operatorów budujących sieci POPC na część hurtową i detaliczną. Jak się okazuje, jeden z beneficjentów POPC – nie podano który – wystąpił z inicjatywą, aby przeprowadzić konsultacje publiczne w tej sprawie. Teraz niewykluczone, że konsultacje takie będą miały miejsce, ale – jak sygnalizują urzędnicy – raczej dopiero przed kolejnym POPC.