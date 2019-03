RZECZoBIZNESIE: Beata Durka: Dla pokolenia Z ważniejszy jest youtuber niż celebryta

Dla najmłodszych, pokolenia Z, najważniejszym bohaterem jest youtuber, a nie celebryta. To najbardziej cenny wynik badania „Video Love Story" - mówi Beata Durka, research manager w firmie badawczej IQS, gość programu Marcina Piaseckiego.

Poniżej dalsza część artykułu

IQS przeprowadziło badanie „Video Love Story".

- To badanie o wszystkich formach wideo, które oglądają Polacy w sieci i nie tylko. W tym roku zbadaliśmy 3 pokolenia. Pokolenie Z reprezentują najmłodsze osoby od 9 do 22 lat. Pokolenie Y to osoby od 23 do 37 lat, a pokolenie X reprezentują osoby w wieku 38-55 lat - mówił Durka.

Czytaj także: vloger zapłaci według stawek 18 i 32 proc.

Najbardziej odstaje pokolenie X, które ogląda zdecydowanie mniej treści w internecie. Ludzie są bardziej przywiązani do tradycyjnego telewizora.

- Najbardziej zaangażowane w treści internetowe jest pokolenie Z. Cały swój wolny czas spędzają w internecie, oglądając krótkie, różnorodne filmiki. Do oglądanie filmów częściej korzystają ze smartfonów. Mały monitor jest ich indywidualnym ekranem – tłumaczyła gość.

Zaznaczyła, że najczęściej oglądają krótkie filmiki, głównie rozrywkowe. Są to filmiki zawierające się w 10 minutach o ciekawostkach, technologii, wypadkach, śmiesznych historyjkach. Na YouTube oglądane są najczęściej teledyski.

- Młody człowiek subskrybuje średnio ponad 50 kanałów, dwukrotnie więcej niż starsi koledzy. Najstarsi subskrybują 4 razy mniej - podała Durka.

Widzowie twórczości youtuberów akceptują reklamy, bo youtuberzy nauczyli ich dlaczego muszą się pojawiać. Wiedzą, że żeby coś było profesjonalne – musi kosztować. Przez ostatni rok poprawiła się jakość treści.

- Dla najmłodszych wideo w sieci to główne źródło informacji o świecie i różnych rzeczach, które ich interesują. Taki 9-latek chce poznawać świat i dowiadywać się o nim jak najwięcej. Dlatego popularnością cieszą się filmiki z ciekawostkami, są kanały, które się w tym specjalizują – tłumaczyła gość.

- Popularne są też kanały historyczne, które prezentują historię w nowatorski sposób – dodała.

Durka podkreśliła, że oglądając filmy staramy się sobie poprawić samopoczucie. - Jest to jedna z najpopularniejszych funkcji wideo. Wśród 5 najczęściej oglądanych rodzajów treści są te, które mają nam poprawić samopoczucie – podała.

Gość oceniła, że świat wideo się nieprawdopodobnie zmienia.

- Świat wideo z YouTuba zaczyna dominować nad tradycyjnym. Obserwujemy silną walkę między nimi. Media tradycyjne wychodzą temu naprzeciw i tworzą treści dedykowane internetowi – mówiła.

- Obserwujemy niebywałą zmianę. Dla najmłodszych, pokolenia Z, najważniejszym bohaterem jest youtuber, a nie celebryta. To najbardziej cenny wynik badania. Pokazuje zmieniający się w istotny sposób świat. Za chwilę będzie mocno zdominowany przez tego typu treści – dodała.