Biznes stanowczo przeciw podatkowi od reklam

„Rada Przedsiębiorczości wyraża stanowczy protest wobec projektu rządowego, który zakłada dodatkowe opodatkowanie przychodów z reklam" – pisze Rada w przedstawionym w środę stanowisku. Wyraża też poparcie dla „Listu otwartego do władz Rzeczypospolitej Polskiej i liderów politycznych" wystosowanego przez przedstawicieli branży medialnej i domaga się przerwania prac nad projektem nowego podatku od reklamy w obecnym kształcie.

Rada argumentuje, rynek reklamy jest jednym z najważniejszych kół zamachowych gospodarki. Jego ograniczenie, poprzez nowy podatek, oznaczać będzie zmniejszenie konsumpcji. Tymczasem to konsumpcja bezpośrednio wpływa na kondycję PKB, każda złotówka - według wyliczeń Deloitte dla Federation of Advertisers w UE - wydana na reklamę przekłada się na 7 złotych wzrostu PKB!

„Opodatkowanie reklamy" będzie miało więc efekt odwrotny do zamierzonego – zaznacza Rada. Ministerstwo Finansów szacuje, że ma to przynieść w 2022 roku ok. 800 mln złotych. Tymczasem wedle wyliczeń Rady - straty na podatku VAT, PIT i CIT mogą osiągnąć poziom 6 mld zł, czyli wielokrotnie przewyższyć planowane wpływy.