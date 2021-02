Urosła widownia Smart TV

Telewizor z systemem operacyjnym podłączony do internetu (Smart TV) jest w Polsce coraz popularniejszym urządzeniem do oglądania serwisów wideo na żądanie – wynika z najnowszej fali badania Video Track przeprowadzanego przez agencję Wavemaker.

O ile w 2016 r. niespełna połowa badanych internautów deklarowała posiadanie Smart TV, a wśród nich tylko 40 proc. korzystało z aplikacji na telewizorze, to od tamtej pory medium to urosło w siłę. Najnowsze badanie mówi, że dwie trzecie polskich internautów ma telewizor z możliwością podłączania do sieci, a 60 proc. aktywnie korzysta z aplikacji dostępnych na takich telewizorach.