Orlen o Polska Press: Postanowienie sądu jest bezprzedmiotowe

„Dysponujemy opiniami prawnymi i raportami renomowanych kancelarii firm doradczych, które jednoznacznie przesądzają, że transakcja zakupu Polska Press została przeprowadzona prawidłowo i zgodnie z prawem, po uzyskaniu stosownej decyzji Prezesa UOKiK” - oświadczył Szewczak na konferencji wynikowej Orlenu za I kwartał 2021.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny 5 lutego br. zgodził się na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen uznając, że działalność uczestników koncentracji się nie pokrywa, a transakcja nie zagraża konkurencji.

8 kwietnia Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wstrzymał na wniosek RPO wykonanie decyzji Prezesa UOKiK wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press. Jak podkreślił sąd, postanowienie jest niezaskarżalne - przypomina Business Insider Polska.

„Postanowienie sądu w naszej ocenie jest bezprzedmiotowe i nie wpływa na działania PKN Orlen, a zwłaszcza na skuteczność nabycia Polska Press” - dodał wiceprezes. Jak przypomniał, nastąpiło już po dokonaniu transakcji. Jak zaznaczył Szewczak, „w opinii naszych prawników i ekspertów postanowienie sądu nie ogranicza PKN Orlen w kontekście wykonywania uprawnień właścicielskich”. „Mimo że RPO wnioskował o to do sądu, to w sentencji sąd takiego obowiązku nie nałożył” - dodał