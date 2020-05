Ruszył nowy serwis wideo w polskiej sieci. Pokona Netfliksa?

Jak więc widać Grupa Canal+ nie zdecydowała się skorzystać z tego samego szyldu, który używa od pewnego czasu na rodzimym rynku – we Francji. Tam nowy serwis internetowy nosi nazwę My Canal i startu takiej platformy spodziewano się i w naszym kraju.

Obecnie w ramach promocji przez 31 dni dostęp jest darmowy pakiet Free, z treściami należącymi do Canal+. 50 zł miesięcznie za pakiet filmowy może wydawać się sporą sumą w zestawieniu z innymi platformami dostępnymi już w sieci. Dla przykładu najtańszy abonament Netfliksie to koszt 34 zł, a w wypadku HBO Go – 24,9 zł. Canalplus.com pakiet filmowy obejmuje kanały HBO: HBO HD, HBO2 i HBO3 oraz FilmBox.

Oprócz HBO w serwisie można znaleźć treści i kanały Fox, National Geographic, Paramount, History, Filmbox, BBC, TVN24 czy CNN.

W wypadku pakietu sportowego, widz otrzymuje produkcje i kanały Canal+ Sport, Sport+ oraz Eleven Sports.



W pakiecie dziecięcym są MiniMini+, TeleToon+, Cartoon Network, Nickelodeon, Disney i Boomerang.



Sztywne ramówki kanałów linearnych pokazywanych LIVE (ich pula jest w sumie 75) i z wsadem reklamowym, ITI uelastycznia przy pomocy technologii „Backword EPG”, pozwalając na ich przewijanie do 14 dni wstecz.



Cała platforma technologiczna została przeniesiona na polski grunt z Francji. Serwis daje też inne możliwości, takie jak castowanie (przesyłanie) programów ze smartfonu na duży ekran telewizora przy użyciu takich rozwiązań jak Google Cast czy Air Play.

- Wierzymy, że nasza koncepcja jest w stanie zrewolucjonizować sposób konsumpcji rozrywki i telewizji – mówi Grzegorz Skowron-Moszkowicz, dyrektor ds. budowy wartości klienta w Canal+ (ITI Neovision).



Dodaje, że twórcy projektu nie chcieli ścigać się na liczbę kanałów, a uruchomienie serwisu w sieci nie oznacza, że firma spodziewa się rychłego schyłku telewizji linearnej. – Telewizja wbrew zapowiedziom nie umiera, oglądalności pozostaje na podobnym poziomie od kilku lat. Spodziewam się, że wyniki oglądalność telewizji w 2020 r. może nawet wzrosnąć– mówi Skowron-Moszkowicz.



Michał Wojciechowski, dyrektor ds. rozwoju produktu i Hanna Zalewska tłumaczą, że początkowo aplikacja startuje na telefonach, tabletach, komputerach (przez przeglądarki), Android TV i niebawem na Apple TV, ale za kilka tygodni będzie też dekoder – Canal+ Box oparty o system Android, który będzie można podłączyć do dowolnego telewizora.

Paweł Lewandowski odpowiedzialny za ofertę zdradza natomiast, że technologia 4K Ultra HD będzie docelowo dostępna dla pakietów Film i Sport.

Za 4K trzeba będzie dodatkowo zapłacić 10 zł. Jak tłumaczą pracownicy ITI, nie wszystkim zależy na 4K i nie dokładano technologii wszędzie, aby nie podnosić ceny paczki.

Według przedstawicieli ITI, nowy serwis będzie ciągle rozwijany. Jak mówił Skowron-Moszkowicz ma on być agregatorem treści, a według Lewandowskiego ambicją twórców jest, aby widzowie nie musieli „przeklikiwać” się przez inne serwisy.

Satelitarna Platforma Canal+ ma od dawna w ofercie usługę NC+ Go, pozwalającą abonentom na korzystanie z oferty przez internet. Pracownicy ITI Neovision nie wykluczają w niej zmian, ale tego, czy i kiedy zastąpi ją po prostu serwis Canalplus.com nie precyzują.

A czy w Polsce widzowie uzyskają dostęp do treści Disney+, jako to miało miejsce we Francji? Kiedy? - Póki co Disney+ nie miał jeszcze premiery na polskim rynku, więc ciężko byłoby tego wymagać na start. Rozmawiamy jednak z różnymi partnerami, czego bezpośrednim rezultatem jest nasz nowy produkt z treściami od bardzo wielu dostawców. Będziemy oczywiście rozmawiać z kolejnymi partnerami, oferującymi jakościowe treści - tłumaczy Piotr Kaniowski, rzecznik ITI Neovision.