Grupa Gremi Media z coraz większym zyskiem i wzrostem EBIDTA

Imponujące wzrosty widać też w ujęciu minionych trzech kwartałów. Między styczniem i wrześniem Grupa Gremi S.A. osiągnęła ponad dwukrotny wzrost zysku netto (z 5,79 do 12,62 mln złotych) oraz ponad 60-procentowy wzrost zysku EBIDTA w porównaniu do tego samego okresu w 2018 r. Zarówno w ujęciu trzech kwartałów, jak i minionego kwartału Grupa zanotowała kilkuprocentowy wzrost przychodów ze sprzedaży.

- Cieszy nas ciągła poprawa wyników. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że jest to bezpośredni efekt realizowanej od prawie dwóch lat transformacji cyfrowej wydawnictwa.

W dzisiejszych czasach należy szybko reagować na wszelkie zmiany i trendy w świecie mediów. My staramy się to robić jak najlepiej i sukcesywnie rozszerzamy portfolio produktów cyfrowych, uważnie obserwując ich potencjał pod kątem rentowności, mówi Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu Gremi Media S.A.