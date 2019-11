Milion dolarów za jeden post? Ona tak zarabia

Na stronach Business Insider czytamy, że Kim Kardashian-West potwierdziła ostatnio, iż jedna z firm odzieżowych chciała jej zapłacić milion dolarów za post na Instagramie.

Podczas konferencji zorganizowanej przez dziennik "New York Times" opowiedziała o sytuacji, w której pewna marka ubraniowa (nazwy nie ujawniła) zaproponowała jej 1 mln dol. za opublikowanie zdjęcia na Instagramie. Kardashian ostatecznie nie zdecydowała się przyjąć lukratywnej oferty.

Podjęła taką decyzję wspólnie z mężem raperem Kanye Westem, bo – jak tłumaczyła – marka ta kopiowała projekty Westa. Nieco później mąż jej za to podziękował – wręczając czek na 1 mln dol. i proponując udziały w jego firmie odzieżowej.

Według danych opublikowanych przez HopperHQ, narzędzia do planowania postów, Kardashian inkasuje za wpis 910 tys. dol. Jeszcze więcej zarabia na tym jej młodsza siostra - Kylie Jenner, której firmy płacą 1,266 mln dol., czyli równowartość 4,8 mln zł.

– Marki płacą, by pojawiać się wokół Kim Kardashian ze względu na zasięg – to jaką społeczność skupiła wokół siebie oraz wizerunek – ludzie chcą być jak Kim Kardashian, chcą chodzić w tych samych ubraniach, stosować te same kosmetyki itd. – mówi Wojtek Kardyś, specjalista od komunikacji internetowej i digital marketingu.

Wyjaśnia, że influencerzy mają świetnie spersonalizowaną grupę docelową, a żadna gazeta czy program telewizyjny nie ma takiego zasięgu jak Kim, i to globalnego (celebrytka ma obecnie 151 milionów obserwujących z całego świata).

Jeśli marka chce pokazać swój produkt na Instagramie u największych gwiazd w Polsce, to trzeba się przygotować na wydatek 10-20 tys. zł jednorazowo.

– Oczywiście, nie mam tu na myśli Roberta Lewandowskiego, którego wycenia się jak gwiazdę globalną. Podejrzewam, że (w jego przypadku – red.) stawki są podobne, tylko nie w złotówkach – mówi Kardyś. – Największa suma, o jakiej słyszałem, to ponad 45 tys. zł za dwa posty na Instagramie – dodaje.

