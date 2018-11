Dziennikarz „Rz” nominowany do nagrody Grand Press Economy 2018

Grzegorz Siemionczyk, dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”, został nominowany do prestiżowej nagrody Grand Press Economy 2018.

Grzegorz Siemionczyk jest jednym z czterech dziennikarzy nominowanych do tegorocznej nagrody Grand Press Economy. Poza nim wyróżnieni zostali także Marek Chądzyński i Bartek Godusławski (obaj z „Dziennika Gazety Prawnej”) oraz Maciej Głogowski (z Tok FM).

Nagroda Grand Press Economy, przyznawana przez branżowy miesięcznik „Press”, jest skierowana do dziennikarzy, którzy odznaczają się wysokim profesjonalizmem, rzetelną i obiektywną prezentacją tematów ekonomicznych oraz wysoką jakością publikowanych materiałów.

Grzegorz Siemionczyk został wyróżniony „za serię wywiadów z wybitnymi przedstawicielami świata ekonomii oraz za głębokie analizy sytuacji makroekonomicznej i międzynarodowych rynków finansowych, które nie odbiegają jakością od publikacji naukowych, ale jednak przystępnie tłumaczą czytelnikom trudne tematy związane z polityką monetarną i fiskalną w Polsce i na świecie”. Redakcja dodała, że dziennikarz „Rzeczpospolitej” często „dostrzega to, czego nie widzą inni”.

Nominowanych do nagrody co roku wskazuje redakcja „Press” po przeprowadzeniu konsultacji z gronem fachowców. W bieżącym roku wzięło w nich udział 39 osób – byli to szefowie redakcji mediów zajmujących się ekonomią, gospodarką i finansami, cenieni dziennikarze, eksperci rynku kapitałowego i specjaliści od inwestowania.

W kolejnym etapie redakcja wyłoni zwycięzcę konkursu. Laureat otrzyma czek na 10 tys. zł, który zostanie wręczony podczas gali Grand Press.