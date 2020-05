Studenci prawa w Polsce 2020 - wyniki badania Stowarzyszenia ELSA Poland

Stowarzyszenie ELSA zwraca uwagę, że aż ponad 80% spośród studentów, którzy już mają doświadczenie zawodowe, nie otrzymywało wynagrodzenia lub było ono niższe niż minimalna stawka godzinowa. Jak zauważono, jest to problem, który pojawia się od lat i który jest ciężki do zwalczenia. Na drugim miejscu, jako istotny czynnik dla 45% ankietowanych (596) pojawia się odpłatność praktyk i wysokość wynagrodzenia (nastąpiła zmiana z rokiem ubiegłym – odpłatność praktyk spadła na drugie miejsce, natomiast elastyczność grafiku wysunęło się na szczyt). Natomiast, na trzecim miejscu wskazanym przez 45% ankietowanych jest charakter wykonywanej pracy (592 ankietowanych). - Odpowiedzi udzielane przez studentów na to pytanie mogą podkreślać to, że obecne pokolenie już na etapie studiów, podejmując dodatkową działalność zawodową, rozumie jak istotny jest work life balance i jak negatywnie może wpłynąć na człowieka charakter wykonywanej pracy, który nie jest stricte związany z tym co powinien student prawa robić na praktykach (w żartach nazywane parzeniem kawy) - piszą autorzy badania.