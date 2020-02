Zestrzelenie MH17. Holandia jest nieubłagana

Prokuratorzy zarzucają wszystkim, że brali udział w transportowaniu rosyjskiego systemu rakietowego „Buk", który 17 lipca 2014 roku zestrzelił nad wschodnią Ukrainą malezyjskiego boeinga lecącego z Amsterdamu do Kuala Lumpur (lot MH17). Zginęło 298 członków załogi i pasażerów, w tym 80 dzieci. „Buk" przyjechał na Ukrainę z rosyjskiego Kurska: należał do 53. Brygady Przeciwlotniczej armii rosyjskiej.

Trzeci oskarżony to przełożony Pułatowa – Siergiej Dubinskij (pseudonim „Chmuryj"). Bez wątpienia jest on rosyjskim wojskowym, nie wiadomo jednak, jaki ma stopień. Na dostępnych zdjęciach jest w mundurze pułkownika, ale sam twierdził w 2014 roku, że jest generałem. W Donbasie był szefem wywiadu lub kontrwywiadu separatystów. Ostatnim oskarżonym jest dowódca ich wszystkich, oficer rosyjskich służb specjalnych (prawdopodobnie wojskowych) Igor Girkin – znany pod nazwiskiem Striełkow i pod pseudonimem „Striełok".

Ale najważniejszy ze świadków, były dowódca obrony przeciwlotniczej separatystów w pobliżu Snieżnego Władimir Cemach – porwany w lipcu 2019 roku z Donbasu przez ukraińskich agentów – został dwa miesiące później wydany Moskwie przez Kijów w związku z wielką wymianą więźniów i jeńców. Holendrzy przed samym wysłaniem Cemacha do Rosji zdążyli go przesłuchać. Teraz domagają się, by Moskwa zatrzymała go i przygotowała do ekstradycji.