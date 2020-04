Ceny biletów lotniczych mają być niskie

Loty europejskie ruszą jako pierwsze. Już teraz prezes Ryanaira Michael O'Leary zapowiada wręcz wojnę cenową. – To prawda, ruch lotniczy się ożywi, bo pasażerom spodobają się niskie ceny. Ale początkowo nie będą to podróże długodystansowe – mówi nam Jay Soerensen, analityk rynku lotniczego i prezes IdeaWorks Company. I znacznie trudniej będzie miało całe otoczenie lotnictwa, gdzie wiele miejsc pracy zniknie na dobre.

– Naszym priorytetem jest zachowanie miejsc pracy. Dlatego wszystkie osoby, które w związku z ograniczeniem działalności operacji lotniczych nie wykonują obowiązków służbowych, otrzymały ofertę utrzymania wynagrodzeń na niższym niż do tej pory poziomie. Takie rozwiązanie pozwala na utrzymanie wszystkich miejsc pracy i powrót do poziomów wynagrodzeń sprzed wstrzymania rejsów po wznowieniu działalności operacyjnej – powiedział nam Michał Czernicki, rzecznik prasowy LOT.

Nieoficjalnie wiadomo, że w przypadku pracowników pokładu byłaby to redukcja do ok. 2,7 tys. zł, zaś dla pilotów od 4,1 do 7 tys. zł miesięcznie. Część personelu latającego w LOT ma umowy B2B i z nimi pracodawcy mają jeszcze negocjować.