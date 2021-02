LOT ogranicza zwolnienia. Więcej lotów czarterowych

PLL LOT rozwiąże umowę z mniejszą liczbą pracowników niż pierwotnie uzgodniono ze związkami zawodowymi. Dodatkowe 30 miejsc pracy udało się zachować dzięki prowadzonej na bieżąco optymalizacji operacyjnej w poszczególnych obszarach firmy — poinformowała spółka w komunikacie.

Osoby, które miały zostać zwolnione otrzymają propozycje zachowania etatów i wykonywania nowych funkcji w ramach struktur LOT. — Chodzi tu głównie i stewardesy — mówi Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy przewoźnika. Poniżej dalsza część artykułu

Czyli firmę opuści nie 300 a 270 pracowników. — Dostosowanie zatrudnienia do post-covidowego rynku wymusiły zatwierdzone przez Komisję Europejską i uwarunkowane unijnymi przepisami zasady pomocy publicznej. Spółka musi osiągnąć efektywność ekonomiczną, co w obecnej sytuacji wiąże się z optymalizacją działalności — dodaje Krzysztof Moczulski. Zmniejszenie liczby zwalnianych pracowników okazało się możliwe dzięki oszczędnościom, przede wszystkim w wynegocjowanych korzystniejszych warunkach leasingu samolotów. Pracodawca przewidział dla nich dodatkowe świadczenia pieniężne oraz pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia.

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) szacuje, że rok 2021 będzie bardzo trudny. Wcześniej szacowano odbicie w przewozach pasażerskich. Teraz okazuje się, że restrykcje są raczej zaostrzane niż luzowane i dotyczy to wszystkich kontynentów. Oczekuje się w tej chwili, że ruch zostanie stopniowo zwiększany dopiero od sezonu letniego 2021, jednak wydarzenia ostatnich tygodni (nowa mutacja wirusa, mniejsza niż zakładana dostępność szczepionek) pokazują, że i do tych prognoz trzeba podchodzić z ostrożnością. Według optymistycznego scenariusza w 2021 pasażerów w samolotach będzie mniej o ponad 43 proc. w stosunku do roku 2019, co oznacza niemal analogiczny spadek pracy przewozowej linii lotniczych. W 2020 było ich o 65 proc. mniej.

LOT korzysta w tej chwili z zainteresowania Polaków lotami czarterowymi. Linia wykorzystuje swoje dreamlinery B787 do wożenia turystów na zlecenie biur podróży TUI, Itaka, Rainbow i nie wyklucza rozmów z kolejnymi touroperatorami. Na razie LOT lata do Meksyku, na Zanzibar, Dominikanę, wkrótce także na Malediwy i do Kostaryki. Przygotowuje się również do włączenia do floty Boeingów 737 MAX. Na razie trwają szkolenia pilotów i nie jest znana dokładna data powrotu tych maszyn do latania z pasażerami.

Wzrost popytu na kierunki czarterowe widać też na warszawskim lotnisku Chopina. Oprócz rejsów czarterowych LOT, takie loty będą wykonywały również Enter Air i Smartwings (pierwsza linia, która w Europie przywróciła do operacji B737 MAX), które polecą do Dubaju i (wkrótce) do kolejnego emiratu - Fudżajry.

Jednak po styczniowych wynikach warszawskiego portu widać, że pierwszy kwartał (jak to zresztą prognozowano) będzie jeszcze wyjątkowo trudny. W pierwszym miesiącu 2021 roku z usług największego polskiego lotniska skorzystało 197 tys. osób, co oznacza spadek o 85,4 proc. w porównaniu do stycznia 2020 roku. W ubiegłym miesiącu wykonano łącznie 3,4 tys. pasażerskich operacji lotniczych – o 76,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Stołeczny port w ruchu międzynarodowym obsłużył 172 tys. osób (spadek o 85,8 proc. do analogicznego okresu), z czego 56 proc. podróżowało w strefie Schengen. Najpopularniejszymi kierunkami w styczniu okazały się: Frankfurt, Paryż, Kijów, Amsterdam oraz Londyn. Z kolei z krajowych połączeń skorzystało 25 tys. pasażerów.

140 tys. podróżnych wybrało połączenia rejsowe z przewoźnikami tradycyjnymi (spadek o 86,2 proc.), niskokosztowe – 24 tys. (spadek o 88,9 proc.), natomiast czartery – 32 tys. osób (spadek o 70,0 proc.). W styczniu br. na Lotnisku Chopina zostały uruchomione dwa Mobilne Punkty Pobrań, w których wszyscy pasażerowie wylatujący z Warszawy mogą wykonać szybkie testy antygenowe, jak również testy RT-PCR w kierunku COVID-19.