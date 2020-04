Dobrowolna kompresja etatów w AIr France-KLM

- Niektóre osoby będą zapewne gotowe odejść z własnej woli, jeśli dostaną taką możliwość. Pierwszy etap będzie więc polegać na proponowaniu warunków dobrowolnych rezygnacji — powiedział Smith.

Dodał, że nie spodziewa się powrotu do normalności w firmie wcześniej niż co najmniej za 2 lata. Będzie to zależeć od „ponownego otwarcia granic, ale takie od czasu potrzebnego dla naszych klientów, by wrócili do korzystania z samolotów” — cytuje Reuter.