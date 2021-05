Janusz Drzewucki odchodzi z „Twórczości”

Janusz Drzewucki to również laureat prestiżowych nagród w dziedzinie poezji i krytyki literackiej. Między innymi im. Kazimiery Iłłakowiczówny (1988) – za najlepszy poetycki książkowy debiut roku, Nagrody Artystycznej Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego (1989) – w dziedzinie krytyki artystycznej, im. Stanisława Piętaka (1991) – w dziedzinie krytyki literackiej.



W 2006 r. Giorgio Napolitano, prezydent Włoch odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Gwiazdy Solidarności Włoskiej. W 2014 r. został laureatem Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategorii literatura za tom Dwanaście dni (Iskry), zaś w 2020 Nagrodą im. Kazimierza Wyki. Sam był i jest jurorem wielu prestiżowych nagród.



Jego najnowsza książka to „Muzyka sfer. Teksty o poetkach i poetach” (Państwowy Instytut Wydawniczy, 2020). W 2016 r. wydał kolejny tom poezji „Rzeki Portugalii” (Biblioteka „Toposu”, 2016).



Portal Wirtualnemedia.pl dotarł do maila, jakiego Drzewucki wysłał współpracownikom. Wynika z niego, że nie może porozumieć się z nowym szefostwem magazynu.



„W ostatnich miesiącach wydawca naszego miesięcznika nominował - bez żadnej konsultacji z naszą redakcją - najpierw zastępcę naczelnego (w miejsce zmarłego Tadeusza Komendanta), a następnie redaktora naczelnego (w miejsce Bohdana Zadury, który przeszedł na emeryturę). Pierwszy z nich wcześniej na naszych łamach opublikował raptem pięć recenzji i not, drugi zaś nie opublikował wcześniej żadnego teksu na naszych łamach (a jego znajomość najnowszej literatury polskiej wydaje mi się wielce enigmatyczna). Związki obydwu panów z naszym pismem były więc albo żadne, albo symboliczne. Obydwie nominacje mają zatem bez wątpienia charakter nie merytoryczny, lecz polityczny” - napisał Janusz Drzewucki.



Dalej, odchodzący redaktor, opisuje jak próbował porozumieć się z nowym szefostwem. „Styl pracy redaktora naczelnego - arogancja, protekcjonalizm, kabotyństwo i bufonada, a poza tym brak zrozumienia tego, czym była „Twórczość” i za Kazimierza Wyki, i za Jarosława Iwaszkiewicza, i za Jerzego Lisowskiego i czym była w ostatnich latach, gdy staraliśmy się utrzymać poziom artystyczny pisma wyznaczony przez naszych wielkich poprzedników - zmusza mnie do podjęcia tej trudnej dla mnie ze względów zawodowych, ale i życiowych decyzji” - czytamy w mailu.



„Niestety, nie mam wyjścia: nie chcę asystować nowemu kierownictwu redakcji w procesie przerabiania „Twórczości” na jej ideologiczną karykaturę” - kończy list Drzewucki.



Zmiana na stanowisku redaktora naczelnego „Twórczości” nastąpiła w lutym. Nowym jej szefem został Mateusz Werner, który zastąpił Bohdana Zadurę (kierował pismem od 2004 roku).



Miesięcznik „Twórczość” to najstarsze pismo literackie w Polsce, ukazującego się nieprzerwanie od sierpnia 1945 roku. Obecnie wydawane przez Instytut Książki.