Stolica polskiej literatury przenosi się w Beskid Niski

A w ostatnim dniu festiwalu 27 września organizatorzy zaplanowali dyskusję na temat zmian ekologicznych i życiu w nowej epoce – antropocenie z udziałem Michał Olszewskiego i Tomasza Ulanowskiego.

Jak co roku nie zabraknie również w programie festiwalu promocji twórczości jego patrona Zygmunta Haupta (1907-1975), odkrywanego ponownie wybitnego, ale zapomnianego pisarza, autora m.in. „Baskijskiego diabła” i „Pierścienia z papieru” który po wojnie mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Publikował na łamach paryskiej „Kultury” i londyńskich „Wiadomości”, był redaktorem miesięcznika „Ameryka”. W 1963 roku otrzymał Nagrodę Literacką „Kultury”, a w 1971 roku Nagrodę im. Kościelskich. - Haupt nie ma sobie równych – twierdzi Andrzej Stasiuk i przekonuje, że kiedy się go czyta , to „Jakby się odnalazło drogę ocalenia. Jakbyśmy na chwilę lektury zeszli ze ścieżki, która nieodwołalnie wiedzie nas ku śmierci. Nie znam w literaturze polskiej nikogo, kto polszczyznę potrafiłby tak przysposobić do przywracania światów pozornie odeszłych, pozornie nieistniejących. Może jeden Bruno Schulz przychodzi mi do głowy.”

W programie tegorocznego festiwalu w czwartek prof. Andrzej Niewiadomski, dr Paweł Panas oraz Wojciech Bonowicz wezmą udział w spotkaniu „Zygmunt Haupt. Uczestnik życia kulturalnego, literackiego i towarzyskiego w międzywojennym Lwowie”. A w niedzielnym finałowym spotkaniu Andrzej Grabowski będzie czytał opowiadania Haupta.

Organizatorami 6. Festiwalu im. Zygmunta Haupta są: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach, Akademickie Biuro Kultury i Sztuki Alma Art, Miasto Gorlice, Gorlickie Centrum Kultury oraz Wydawnictwo Czarne. Więcej dowiedzieć się można TUTAJ.

Transmisje internetowe on-line ze spotkań na Facebooku oraz YouTube.