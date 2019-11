„Christine” Severskiego. Aktorskie kreacje superszpiegów

Można mówić o konieczności improwizowania, gdy dwóch młodych agentów – radziecki i brytyjski – zderza się w wejściu do hotelu. A choć to również fantastyczna scena slapstickowa, poza spontanicznym śmiechem rodzi się w czytelniku refleksja o bliskości, w jakiej muszą żyć ludzie służb, ryzykując dekonspiracją. Trudno nawet o niej mówić, gdy wszyscy wiedzą o sobie prawie wszystko. Sztuka polega na tym – i to zadanie Skarbek – by stworzyć taką kreację, która uśpi czujność przeciwnika. A kiedy zorientuje się, że uległ fikcji, jest już za późno.