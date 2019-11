Zawisza: PiS nie będzie już mogło mówić, że jest prosocjalne tv.rp.pl

- To co różnicuje Lewicę od innej opozycji to to, że my jesteśmy konkretni. My się nie boimy mówić o kwestiach socjalnych i kwestiach praw człowieka - mówiła posłanka Lewicy, działaczka partii Razem, Marcelina Zawisza w rozmowie z Zuzanną Dąbrowską. Posłanka dodała, że Lewica będzie nie tylko upominała się o kwestie wolności, praworządności, ale też o kwestie prosocjalne. - PiS nie będzie mogło już mówić, że jest prosocjalne i prorodzinne - projekty Lewicy będą pokazywać źródła finansowania i będą zawierały lepsze rozwiązania niż projekty PiS - mówiła posłanka.