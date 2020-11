Medyk oddelegowany do szpitala covidowego może zmienić miejsce szkolenia

Dotychczas do placówki, „w której występowało szczególne zapotrzebowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy lub lekarzy dentystów", można było skierować rezydenta na rok. Poselski projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu zapewnienia kadr medycznych podczas pandemii Covid-19 przewiduje, że rezydent będzie mógł zmienić miejsce szkolenia specjalizacyjnego po upływie sześciu miesięcy od dnia zakwalifikowania. Autorzy projektu stawiają jednak warunek, że sytuacja w placówce nie będzie wymagała dalszego zatrudniania tego lekarza.

Medyków to jednak nie satysfakcjonuje.

– Po sześciu miesiącach miejsce, na które pierwotnie zostaliśmy zakwalifikowani, może już być zajęte. A nam pozostaje mieć nadzieję, że będziemy mogli się przenieść do innej placówki, która jest w miarę blisko naszego miejsca zamieszkania – mówi Piotr Pisula z Porozumienia Rezydentów.

Zdaniem Łukasza Jankowskiego, prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, kierowanie lekarzy po stażu podyplomowym do pracy przy zwalczaniu epidemii wypacza ideę szkolenia.

– W ramach szkolenia specjalizacyjnego lekarz ma zdobywać umiejętności, a nie ratować niewydolny system. Ustawodawca wykorzystuje trudną sytuację rezydentów i ich zależność od systemu. A przecież można to zrobić za zgodą lekarza i z dodatkowymi motywatorami – zauważa dr Jankowski. Dodaje, że OIL Warszawa zyskała zapewnienie wojewody mazowieckiego, że rezydenci z terenu izby będą przydzielani do szpitali, do których dostali się podczas rekrutacji.