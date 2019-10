Królikowski: Ustawa o farmaceutach może zostać przyjęta jeszcze w tej kadencji

Na dwa dni przed wyborami wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński skierował do sekretarza Komitetu Stałego Rady Ministrów (KSRM) prośbę o umieszczenie projektu o zawodzie farmaceuty w porządku obrad KSRM. Czy jest szansa, by ustawa została przyjęta jeszcze w tej kadencji?

Prof. Michał Królikowski, adwokat, były dyrektor BAS, były wiceminister sprawiedliwości: Teoretycznie jest to możliwe, jeśli przed upływem kadencji Sejmu zakończy się pełen proces legislacyjny. Ustawa musiałaby zostać przyjęta przez rząd, następnie przejść bez poprawek przez trzy czytania w Sejmie i w Senacie. W przeciwnym razie zadziała zasada dyskontynuacji, która obejmuje wszystkie projekty, które nie zostały uchwalone za poprzedniej kadencji.

Kadencja kończy się w momencie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu kolejnej kadencji. Do tej pory przyjmowano konwenans nieuchwalania ustaw po wyborach i przed nowym posiedzeniem parlamentarnym. Najczęsciej było to związane ze zmianą ośrodka władzy. Dziś ten konwenans traci rację bytu. Dlatego trudno z całą pewnością stwierdzić, że ustawa o zawodzie farmaceuty nie zostanie przyjęta. Jeśli będzie taka wola polityczna, to zostanie.