Koronawirus: lekarze w kwarantannie zmuszani do pracy

Siedem dni miał czekać na wynik testu rezydent chirurgii z Mazowsza, który miał kontakt z pacjentem z koronawirusem. Po trzech dniach szef szpitala wezwał go jednak na oddział:

Także do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zgłaszanych jest codziennie kilkadziesiąt nadużyć.

– Za każdym razem staramy się reagować. Zazwyczaj kierujemy je do naszego rzecznika praw lekarza (RPL) lek. dent. Moniki Potockiej – mówi szef OIL dr Łukasz Jankowski.

W apelu do kierowników podmiotów leczniczych rzeczniczka podkreśla, że wydawanie lekarzom poleceń odbywania dyżurów i udzielania świadczeń zdrowotnych pomimo bezpośredniego kontaktu z zakażonym koronawirusem może naruszać art. 165 § 1 kodeksu karnego. Mówi on, że za sprowadzanie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób, w szczególności powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej, grozi od sześciu miesięcy do dwóch lat więzienia.