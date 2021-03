Podatek zamiast dodatku covidowego

Dodatek, na mocy polecenia ministra zdrowia dla prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, należy się medykom pracującym przy zwalczaniu pandemii od listopada. Prezes Funduszu kieruje do placówek ochrony zdrowia prośbę o wskazanie listy członków personelu, którzy spełniają przesłanki otrzymania dodatku w wysokości 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia z umowy o pracę bądź z kontraktu, nieprzekraczającego jednak 15 tys. zł. Szpital zaś zgłasza listę do oddziału wojewódzkiego NFZ.

O ile do samorządów i związków zawodowych trafiały skargi na niepełną wypłatę wynagrodzenia (dyrektorzy szpitali porcjowali dodatek w zależności od liczby godzin przepracowanych z zakażonymi), o tyle przypadki niewypłacenia dodatków mimo zgłoszenia do Narodowego Funduszu Zdrowia można policzyć na palcach jednej ręki.

Grzegorz Grochowina, Deputy Director w KPMG w Polsce, uważa, że świadczeniobiorcą był co do zasady szpital, więc to on powinien wypłacić tzw. dodatek covidowy w wyznaczonym terminie.