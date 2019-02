"Zawierucha w Hollywood"

Nagrody filmowe wzbudzające największe pożądanie, czyli Oscary. W tym roku ich laureatami mają szanse stać się Polacy

Są oni rozmówcami aktora Rafała Zawieruchy, który w specjalnie powstałym z tej okazji reportażu ujawnia i inne kulisy Oscarów.

- Ta historia dojrzewała około 10 lat – opowiada Paweł Pawlikowski o swoim nominowanym do Oscara w trzech kategoriach filmie „Zimna wojna”. – Związana jest z moimi rodzicami, którzy są prototypami głównych bohaterów.



Reżyser opowiada, jak znalazł aktorów, w jaki sposób zostały wymyślone sceny, dlaczego myśli obrazami.



- Powstające filmy muszą zadowolić każdego, a Paweł jest w swojej twórczości człowiekiem bezkompromisowym – zauważa Tomasz Kot, grający jedną z głównych ról w „Zimnej wojnie”.



Rozmówcami Zawieruchy są także – nominowany do Oscara za zdjęcia do tego filmu Łukasz Żal oraz producentka Ewa Puszczańska.



W Hollywood, liczącej 120 tysięcy mieszkańców dzielnicy Los Angeles oraz w Santa Monica, odleglej o 22 kilometry od LA, popularnej scenerii do wielu amerykańskich obrazów – Rafał Zawierucha rozmawiał m.in. z producentami oscarowego filmu „Żądło” - Tonym Billem i Michaelem Phillipsem, a także

Donem Burgessem, autorem zdjęć do filmu „Forrest Gump”, Garym Michaelem Waltersem, producentem wykonawczym filmu „Whiplash”. Tajniki oscarowej uroczystości ujawniali także Daniel Musto, stylista gwiazd na oscarowe ceremonie oraz Sara Vahabi, specjalistka PR w oscarowych kampaniach.



Pierwszy przewodniczący akademii, Douglas Fairbanks, sprzedał 231 legitymacji po 100 dolarów czołówce branży. Nominacje powierzono producentom, aktorom, reżyserom i inżynierom. Pierwszego Oscara - choć nie miał on jeszcze obecnej nazwy - narysował na obrusie Cedric Gibbons, scenograf. Rzeźba wykonana przez George’a Stanleya ważyła 4 kilogramy i mierzyła 30 centymetrów. Pierwsze statuetki wręczono 16 maja 1929 podczas eleganckiej kolacji w hollywoodzkim hotelu Roosevelt. Uroczystość trwała 5 minut, a nazwiska laureatów wydrukowano na menu. Dopierow 1935 roku prestiżowa nagroda Akademii stała się Oscarem. Margaret Herrick - wówczas sekretarz Akademii - miała nadać statuetce to imię na cześć swojego wuja Oskara…



Premiera reportażu „Zawierucha w Hollywood” w sobotę 16 lutego o 18.15 w Canal+.

