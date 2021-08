Sachajko: Chcieliśmy reasumpcji przez ustawę o Akademii Zamojskiej

W czasie obrad opozycja wygrała głosowanie o odroczenie posiedzenia. Marszałek Elżbieta Witek zdecydowała o reasumpcji głosowania. Po przerwie zdanie zmieniło trzech posłów Kukiz'15 - Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk. Parlamentarzyści zagłosowali razem z PiS-em, co pozwoliło na wznowienie obrad. Wcześniej Sachajko tłumaczył, że doszło do „pomyłki”.

Sachajko przypomniał, że najpierw PiS przegrał trzy głosowania o uzupełnienie porządku obrad. - Chodzi o informację prezesa NIK ws. przygotowania wyborów prezydenckich z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego, informację ministra zdrowia ws. organizacji programu szczepień, a także informację premiera na temat ostatecznego brzmienia Krajowego Planu Odbudowy.

- Te punkty włożyła opozycja. I później, jak się okazało, że ministrowie będą musieli na te pytania odpowiedzieć, wychodzi lider Platformy Obywatelskiej (w istocie chodzi o Bartłomieja Sienkiewicza - red.) i PSL-u, i mówi „a my mamy czas, my dopiero 1-2 września chcemy się o tym dowiedzieć. To było celowe działanie, bo również wczoraj głosowaliśmy ustawę o Akademii Zamojskiej, którą opozycja próbuje od kilku miesięcy zablokować. Ta ustawa spadła z głosowań kilka miesięcy temu, jak książę Jarosław Gowin powiedział, że nie będzie głosował za tą ustawą i wtedy opozycja się bardzo cieszyła z tego powodu - mówił Sachajko.

- W ustawie o Akademii Zamojskiej jest sztywna data - że Akademia Zamojska musi ruszyć 1 września. Dlatego właśnie próbowano przełożyć te obrady na 1 lub 2 września, żeby tę ustawę wyrzucić do kosza. To było takie celowe działanie - im gorzej, tym lepiej dla Polski - przekonywał poseł Kukiz'15.

- Wczoraj było głosowanie poprawek Senatu, który to nie dał żadnych poprawek, tylko powiedział, żeby odrzucić w całości. Jeżeli byśmy wczoraj jej nie przegłosowali, to ona nie mogłaby trafić do prezydenta i Akademia Zamojska od 1 września by nie ruszyła - tłumaczył Sachajko, argumentując, dlaczego chciał reasumpcji.

Poseł Kukiz'15 nie został zapytany w Polskim Radiu 24, dlaczego pierwotnie on, Paweł Kukiz i Stanisław Żuk zagłosowali za odroczeniem obrad, choć Sienkiewicz i Władysław Kosiniak-Kamysz wskazali termin wznowienia posiedzenia - 1 lub 2 września. Nie padło także pytanie, dlaczego po zajęciu się przez Sejm Akademią Zamojską nie wniósł o odroczenie obrad (tzw. ustawa „lex TVN” była głosowana później).

Sachajko wyjaśnił natomiast, że Jarosława Gowina nazwał „księciem”, ponieważ prezes Porozumienia „zachowuje się jak taka księżniczka na wydaniu - chcę, ale boję się”.