Kukiz: Otwarcie PiS na nasze postulaty byłoby rewelacją Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Ja do żadnego PSL się nie zapisywałem i nie zamierzam zapisywać. Nie będę zapisywał się też do żadnej innej partii. Chcę uciąć spekulacje, że Kukiz idzie do PiS. Mam swoich posłów i swoje idee - zapewniał w Polskim Radiu Paweł Kukiz, lider Kukiz'15.