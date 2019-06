Rzymkowski: Pedofilia traktowana jako swego rodzaju pałka tv.rp.pl

- Jak ci państwo mówią “tolerancja”, a jednocześnie dokonują tak haniebnego ataku na to, co dla nas katolików jest najważniejsze, to można powiedzieć, że to jest bzdura, to co oni mówią o wzajemnym szacunku. Oni po prostu kłamią - powiedział Tomasz Rzymkowski z Kukiz'15, komentując "mszę" w czasie parady równości w Warszawie.