Tomasz P. Terlikowski: Doceńcie Trumpa, katolicy

Nie, nie byłem wielbicielem Donalda Trumpa. Wielokrotnie pisałem, że jego postawa życiowa, wybory, ale także poglądy religijne czy światopogląd nie są szczególnie bliskie postawie, poglądom czy politycznemu myśleniu katolików. Teraz muszę jednak przyznać, że się myliłem. Donald Trump, przy całej groteskowości jego postawy, przy kabaretowych czasem zagraniach – jest jednym z najlepszych z katolickiego (ale także protestanckiego, przynajmniej w jego wersji konserwatywnej) punktu widzenia.

Tak, wiem, że można to uznać za przesadę, że zaraz posypią się na moją głowę cytaty z ust bliskich współpracowników papieża Franciszka, którzy z upodobaniem potępiają prezydenta Stanów Zjednoczonych, że można znaleźć dziesiątki, jeśli nie setki, opinii rozmaitych amerykańskich liberalnych katolików, którzy uznają Trumpa za wcielenie wszelkiego zła. To wszystko prawda, ale oceniając rzecz na zimno, po owocach, a nie po emocjach, trzeba powiedzieć jasno: dawno nie było lepszego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Powodów jest wiele. Zacznijmy od najnowszych. To właśnie Trump, w sytuacji, gdy legislatury stanowe zaczynają liberalizować prawo aborcyjne– i tak bardzo liberalne – zapewnia, że zawetuje każdą ustawę, która mogłaby osłabiać obronę życia ludzkiego. – Dziś podpisałem list do Kongresu, w którym wyjaśniam, że jeśli na moje biurko trafi jakikolwiek akt prawny osłabiający ochronę życia ludzkiego, to ja go zawetuję. I mam poparcie dla podtrzymania tego ...