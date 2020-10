Naukowcy: Mogą istnieć lepsze planety do życia niż Ziemia

Naukowiec podkreśla, że na planecie, na której istnieją idealne warunki do życia, mogło dojść w przeszłości do zagłady życia np. w wyniku kosmicznej katastrofy, takiej jak eksplozja znajdującej się w pobliżu supernowej.

Naukowcy podkreślają, że jak dotąd nie ma dowodów, by na którejś z tych planet istniało życie - ale, jak piszą, mogą istnieć na nich warunki do pojawienia się życia.

Schulze-Makuch zwraca też uwagę, że Ziemia w różnych swoich okresach stwarzała bardziej lub mniej przyjazne warunki do życia. W ocenie naukowca np. w okresie Karbonu (358,9–298,9 mln lat temu) warunki do życia na Ziemi były lepsze niż obecnie.

Naukowcy szukając "superprzyjaznych" dla życia planet skupili się na planetach krążących wokół Pomarańczowych Karłów, ze względu na ich długi czas życia (wynosi 20-70 miliardów lat, podczas gdy dotychczasowy wiek Wszechświata to ok. 13,8 mld lat). Oznacza to, że planety mogą krążyć wokół nich dłużej niż wokół Słońca, a więc życie miało "więcej czasu", by się na nich pojawić.

Ziemia liczy ok. 4,5 mld lat. Tymczasem badacze uważają, że idealnym czasem do pojawienia się i ewolucji życia na planecie jest 5-8 mld lat.

Naukowcy szukali planet o masie o 1,5 raza większej niż masa Ziemi - ich większa grawitacja pozwala na dłuższe "utrzymanie" atmosfery.

Żadna z 24 egzoplanet będących kandydatami na "superprzyjazną" dla życia planetę nie spełniła wszystkich tych kryteriów.

Cztery z kryteriów spełniła planeta KOI 5715.01 znajdująca się ok. 3 tysięcy lat świetlnych