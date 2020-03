Astronomowie odkryli niezwykłą gwiazdę

Biały karzeł to wygasła gwiazda, efekt ustania reakcji jądrowych w gwieździe. Zazwyczaj obiekty tego typu mają masę wynoszącą ok. 0,6 masy Słońca są jednak wyjątkowo gęste, ponieważ ich rozmiar jest zbliżony do rozmiaru Ziemi (Słońce ma średnicę aż 109 razy większą niż Ziemia). Gęstość białego karła jest tak duża, że - według szacunków NASA - cząstka takiej gwiazdy mieszcząca się na łyżeczce herbaty ważyłaby ok. 4 mld ton.

