NASA pokazuje selfie marsjańskiego łazika

Prowadzony na powierzchni Marsa eksperyment ma pomóc naukowcom w uzyskaniu odpowiedzi, czy na planecie miliardy lat temu istniało życie.

To pierwsza próba, gdy łazik Curiosity przeprowadził badanie chemiczne na obszarze Glen Etive. Na zdjęciu widać dwa wywiercone otwory. Łazik jest w stanie przeanalizować materiał, który znajduje się w środku, zamienić go w proszek i przetransportować do przenośnego laboratorium, które ma na wyposażeniu.

?? Chemist@MarsCuriosity does it all! The rover captured images for this celebratory #selfie, after its 2nd-ever "wet chemistry" experiment using solvents to help its portable lab detect organic compounds. Zoom in: https://t.co/TiFiJOtSw9 pic.twitter.com/qjeMKklh3J