Europa skrywa życie? NASA wyśle sondę na księżyc Jowisza

Inaczej ma być z misją Europa Clipper. NASA ogłosiła, że specjalnie w tym celu skonstruowana sonda zostanie wysłana w kierunku Europy nie później niż w 2025 r.

Pokryta lodem Europa ma pod powierzchnią skrywać głęboki na 170 km ocean, który jest płynny z uwagi na oddziaływanie grawitacyjne Jowisza. Istnieje szansa, że warunki panujące wewnątrz ciała niebieskiego mogą być sprzyjające dla życia.

Wysłana na Europę sonda będzie wyposażona w szereg instrumentów: aparaty i spektrometry, dzięki którym powstaną zdjęcia powierzchni księżyca Jowisza w wysokiej rozdzielczości oraz magnetometr do zbadania siły i kierunku pola magnetycznego, dzięki któremu badacze będą w stanie lepiej określić głębokość oceanu pod powierzchnią oraz stopnia jego zasolenia. Radar ma pomóc ustalić grubość lodowej pokrywy, którą może wynosić dziesiątki kilometrów. Zdaniem naukowców, nawet w takim przypadku woda może przedostawać się na powierzchnię księżyca.

Z uwagi na warunki i promieniowanie w pobliżu Jowisza i Europy, sonda misji Europa Clipper nie będzie orbitować wokół księżyca, lecz wykona w jego pobliżu serię przelotów.

Przygotowaniami do misji kieruje Jet Propulsion Laboratory z Pasadeny we współpracy z Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory for the Science Mission Directorate.