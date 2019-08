Czy bakterie mogą pomóc górnikom na asteroidach?

- W przestrzeni kosmicznej istnieją praktycznie nieograniczone ilości niektórych z 44 pierwiastków, których może zabraknąć w przyszłości - powiedział Luis Zea z Wydziału Nauk Geologicznych Uniwersytetu Colorado Boulder. - Wojny przyszłości mogą być napędzane przez ich deficyt, więc jeśli uda nam się znaleźć nowe źródło, pomoże to zmniejszyć ryzyko rozlewu krwi.

Jedna tylko asteroida, (16) Psyche, która znajduje się między Marsem a Jowiszem, zawiera pokłady niklu, żelaza i metali szlachetnych, których wartość szacuje się na 700 miliardów dolarów. W 2022 roku NASA planuje wysłać tam zrobotyzowaną misją badawczą. Górnictwo w przestrzeni kosmicznej może być w związku z tym, czymś więcej niż tylko dobrodziejstwem finansowym. Wiele asteroid jest wypełnionych metalami, które są wykorzystywane, na przykład w elektronice, ale trudno je znaleźć na Ziemi. Kosmiczne górnictwo może również stanowić łatwo dostępne źródło metali do budowy przyszłych stacji, czy sond kosmicznych. Posiadanie dostępu do takich materiałów pozwoliłoby na ich budowę w przestrzeni kosmicznej. Zbędne stałoby się wynoszenie ciężkich ładunków z Ziemi, a to obniżyłoby znacznie koszty.