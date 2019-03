Rosja z samowystarczalnym systemem do niszczenia satelitów

Firma Russian Space Systems opracowała system pozwalający na przechwytywanie wycofanych z eksploatacji satelitów na orbicie Ziemi, a następnie przetwarzania ich na paliwo - informuje TASS.

O osiągnięciu firmy RSS poinformowała TASS inżynier Marina Barkowa.

System usuwania kosmicznych sieci ma być w stanie chwytać "wycofane z użytku niewielkie satelity na niskich orbitach (od 500 do 700 km)" - poinformowała Barkowa.

- System składa się z pułapki, w skład której wchodzi sieć i urządzenie przetwarzające. Kiedy satelita wpadnie w sieć, zostaje przemielony - dodała.

Następnie zniszczony satelita jest łączona z tlenem i wodorem - i w efekcie powstaje z niej paliwo - wyjaśniła Barkowa.

Paliwo to będzie następnie wykorzystywane przez urządzenie do niszczenia satelitów do tego, by wykonać manewry niezbędne do zbliżenia się do kolejnego satelity. Z kolei komputer pokładowy systemu stworzonego przez RSS zasilany jest energią słoneczną.

"Kosmiczny młyn" jak pisze o urządzeniu TASS ma powstać kosztem 117 mln dolarów.

TASS wylicza, że na orbicie Ziemi znajduje się 5 tys. nieaktywnych satelitów i 14 tys. innych kosmicznych śmieci.