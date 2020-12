Kolęda to tradycja. W niektórych parafiach księża pójdą do wiernych

Wydał on „zarządzenie w sprawie wizyty kolędowej w Diecezji Włocławskiej". Bp Mering zaznaczył, że wizyta duszpasterska w tym roku będzie mogła odbyć się w przesuniętym terminie, najwcześniej po zakończeniu ferii, czyli po 18 stycznia 2021 roku, lub w innym późniejszym terminie, np. po Wielkanocy, o ile pozwolą na to obowiązujące przepisy sanitarne i obostrzenia rządowe.

- Forma kolędy ma być dostosowana do miejscowej tradycji, lokalnych uwarunkowań i z uwzględnieniem opinii wiernych. Może przybrać charakter tradycyjnej wizyty duszpasterskiej, albo na zaproszenie skierowane przez wiernych – informuje włocławska kuria.

Dodaje, też, że tam gdzie duszpasterz zrezygnuje z tradycyjnej formy odwiedzin, wiernych można zaprosić do kościoła na mszę świętą dla wskazanej grupy np. według tradycyjnego planu wizyty duszpasterskiej lub na kolędowanie przy żłóbku.

Z kolei w miastach diecezji duszpasterze proszeni są o uzgodnienie jednolitej formy kolędy obowiązującej we wszystkich parafiach na terenie miasta. A o wyborze formy kolędy podejmuje proboszcz parafii.

- Decydująca jest zatem roztropność duszpasterza, jego odpowiedzialność, znajomość lokalnych uwarunkowań oraz dostosowanie się do wszystkich zaleceń państwowych. Wymaga to także od duszpasterza zastosowania maksymalnego reżimu sanitarnego, postępowania zgodnego z wytycznymi państwowymi – tłumaczy diecezja włocławska w swoim komunikacie.

Ostrzega, że zabronione jest podejmowania inicjatyw duszpasterskich, które naruszałyby obowiązujące przepisy sanitarne (ilość zgromadzonych, dystans społeczny, obowiązek zakrywania ust i nosa). Bp Mering poprosił księży, by na bieżąco śledzili wydawane przez rząd rekomendacje i w oparciu o nie, realizowali plan kolędowy.

W innych diecezjach część biskupów już wcześniej odwołali tegoroczną kolędę, a inni decyzję zostawili do uznania proboszczom.

Na początku grudnia biskup rzeszowski Jan Wątroba w instrukcjach przesłanych do parafii napisał, że nie będzie kolędy w tradycyjnej formie, tzn. księża nie będą odwiedzać parafian. W miejsce kolędy biskup rzeszowski zachęca do odprawienia liturgii rodzinnej w domach.

Z kolei biskup kielecki Jan Piotrowski w liście do wiernych przyznał, że „kolęda w tradycyjnej formie w tym roku wydaje się być niemożliwa, ale nie powinno to jednak stanowić przeszkody, aby w inny sposób doszło do spotkania duszpasterzy ze swoimi parafianami"