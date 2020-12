Zła teologia ojca Tadeusza Rydzyka

Jeśli szukać przykładu tego, co papież Franciszek nazywa problemem klerykalizmu, a Benedykt XVI fałszywym miłosierdziem, to będą nim poglądy redemptorysty z Torunia.

Grudniowe obchody 29. rocznicy powstania Radia Maryja mogłyby umknąć uwadze sporej części opinii publicznej. Z biskupów – poza metropolitą szczecińsko-kamieńskim abp. Andrzejem Dzięgą – zagościli w Toruniu raczej hierarchowie drugiego szeregu, emeryci, sami często oskarżani o rozmaite zaniedbania (jak choćby abp Sławoj Leszek Głódź czy bp Wiesław Mering). Tłumu polityków też nie było, bo to i czas lockdownu, i spory w koalicji, ale też i powoli docierająca do opinii publicznej prawda o tym, że czas największych wpływów toruńskie medium ma już za sobą. Przyjechali rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak oraz ministrowie Mariusz Błaszczak i Zbigniew Ziobro.

Wszystko mogłoby odbyć się więc w ciszy, gdyby nie to, że o. Tadeusz Rydzyk zdecydował się pozdrowić i pobronić biskupa Edwarda Janiaka. A że zrobił to we właściwym sobie stylu, to o nim, o jego medium i o problemie skandali seksualnych w Kościele znowu zrobiło się głośno.

