Rosyjska dziennikarka: udławcie się swoją autokefalią

Rządowa stacja Rossija 1 po raz kolejny łamie wszelkie zasady etyki dziennikarskiej.

Tym razem uwagę na siebie zwrócili prowadzący program "60 minut" Jewgienij Popow i Olga Skabiejewa (prywatnie są małżeństwem), transmitowanego przez rządową stację Rossija 1. Konflikt zaczął się od komentarza rosyjskiego politologa Michaiła Markelowa, który stwierdził, że Ukraina jako państwo "już nie istnieje". Na to obecny w studiu ukraiński analityk Gardziej Bielow odpowiedział, że Rosjanie są zdenerwowani, ponieważ "ukraińska Cerkiew otrzymała tomos (decyzję o autokefalii)".

Poniżej dalsza część artykułu

- Nam jest wszystko jedno, co wy tam dostaliście - przerwał ukraińskiemu analitykowi Popow. - Udławcie się swoim tomosem! Przeczytajcie, co tam jest napisane. Bo to tak naprawdę nic - nagle rzuciła Skabiejewa.

15 grudnia w Kijowie odbył się sobór, który zjednoczył Ukraińską Cerkiew Prawosławną Patriarchatu Kijowskiego (UPC PK) z Ukraińskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym (UAKP). W ten sposób powstała niezależna od Moskwy Prawosławna Cerkiew Ukrainy, która 6 stycznia w Stambule z rąk patriarchy konstantynopolitańskiego Bartłomieja I (duchowo przewodniczy prawosławnym na świecie) otrzymała tomos czyli decyzję o autokefalii. Nowa Cerkiew jest obecnie głównym konkurentem Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego (UPC MP), największej pod względem ilości parafii.