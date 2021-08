Nie żyje abp Henryk Hoser. Miał 78 lat

Wiadomość o śmierci abpa Hosera podała Katolicka Agencja Informacyjna.

Po koniec lipca abp Hoser trafił do szpitala. Jak poinformował ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej bp Romuald Kamiński, stan 78-letniego hierarchy był poważny. Więcej informacji przekazał na swoim koncie na Facebooku ks. Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika „Idziemy". „Przyjechał do Polski, żeby się zaszczepić. Przyjął pierwszą dawkę Pfizera, ale przed przyjęciem drugiej się zaraził Covid-19. Proszę o modlitwę w jego intencji. To jeden z najbardziej prawych i wiernych polskich biskupów” - napisał ks. Zieliński.

Był to już trzeci w tym roku pobyt abpa Hosera w szpitalu. Pod koniec marca bieżącego roku zakaził się koronawirusem. W Wielką Sobotę trafił do szpitala z powodu powikłań po Covid-19. Były ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej ponownie trafił do szpitala z tego samego powodu na początku maja.

Emerytowany ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej miał 78 lat. Był lekarzem i misjonarzem. Jako pierwszy polski pallotyn został podniesiony do godności arcybiskupa.