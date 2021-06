Wrocławski biskup: Nagroda dla organizatorów „Strajku kobiet”? Trudno zrozumieć

- Zgodnie z prawem o przyznaniu nagrody decydują radni miejscy, którzy pełnią tę funkcję z wyboru mieszkańców miasta. To wrocławianie zdecydowali o wyborze takich, a nie innych radnych, i oni w ich imieniu uznali, że dany podmiot na nagrodę zasługuje. Nie ukrywam, że trudno mi tę decyzję zrozumieć, ponieważ w moim odczuciu Nagroda Wrocławia to nie tylko uhonorowanie konkretnych osób, ewentualnie podmiotów, ale również promocja pewnych wartości czy idei, realizowanych przez laureatów - skomentował w rozmowie z „Gościem Wrocławskim” abp Józef Kupny.

Umieszczenie OSK na liście kandydatów do nagrody było inicjatywą trzech radnych ugrupowania prezydenta miasta Jacka Sutryka. ostatecznie za przyznaniem organizacji Marty Lempart Nagrody Wrocławia opowiedziało się 19 z 37 głosujących w kwietniu radnych. Ogólnopolski Strajk Kobiet ma we Wrocławiu swoją siedzibę.

- Jeśli miejscy radni, podnoszący rękę za przyznaniem tej nagrody, uważają, że sceny, których byliśmy świadkami w naszym mieście, a mam tutaj na myśli niszczenie zabytków, zastraszanie ludzi modlących się, nawoływanie do zakłócania nabożeństw czy wulgarne odnoszenie się do drugiego człowieka, zasługują na promocję, to mogę tylko mieć nadzieję, że nie jest to wyraz myślenia wszystkich wrocławian i że jednak agresja i hejt to nie są postawy, z którymi wrocławianie chcą być kojarzeni i z którymi się utożsamiają - dodał wrocławski metropolita. - Wierzę w to, że wulgarny język nie jest – zdaniem wrocławian – sposobem prowadzenia debaty pomiędzy ludźmi, którzy mają inne zdanie - stwierdził.

Arcybiskup zapewnił, że „rozumie” tych, którzy protestują przeciw nagrodzie dla OSK. - Odbieram to nie jako protest przeciwko konkretnym osobom, ale jako niezgodę na pewne postawy i idee, a także wyraz tego, że są zachowania, których nie powinno się promować, a na pewno nie powinni tego robić ci, którzy mają reprezentować wszystkich mieszkańców - mówił.

- Ciekawe jest to, że od wielu lat przez nasze miasto przechodzi gromadzący ogromne rzesze Orszak Trzech Króli. Nie słyszałem, żeby ktoś poczuł się dotknięty czy urażony treściami prezentowanymi podczas tej inicjatywy.(...) Do dzisiaj nikt nie pomyślał o nagrodzeniu organizatorów. W tym momencie Rada Miejska wskazuje, które postawy są jej bliższe - powiedział abp Kupny.