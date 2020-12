Życzenia biskupa w Radiu Maryja. „Kolejna fala ateizacji”

- Muszę przyznać, że ile razy powracają Święta, to również powraca do mnie pytanie, które postawił św. Jan Paweł II w swoim słynnym wywiadzie „Przekroczyć próg nadziei” na progu 2000 roku: Czy Pan Bóg mógł pójść dalej w swoim zbliżeniu się do człowieka, kiedy dał nam swojego Syna i kiedy pozwolił Go ukrzyżować? Dlatego odpowiedział: Może wypowiadam szaleństwo, ale Pan Bóg poszedł za daleko, bo przekroczył wszelkie granice rozumu i serca, i człowiek nie jest w stanie pojąć tej tajemnicy, może się tylko do niej przybliżyć, może przez wiarę mieć w niej współuczestnictwo - mówił abp Depo.

Poniżej dalsza część artykułu