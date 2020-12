Andrzej Dera: Mam swoje pokusy. Każdy z nas ma pokusy

Tadeusz Rydzyk podczas rocznicowej mszy zorganizowanej w 29. urodziny Radia Maryja stanął w obronie biskupa Edwarda Janiaka, który podejrzany jest o tuszowanie pedofilii.

- To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? - mówił o. Rydzyk. Redemptorysta nazwał biskupa Janiaka "współczesnym męczennikiem mediów". - Media to zrobiły, media tak robią, nie dajmy się jako katolicy, że na księdza jakiegoś zaczną warczeć, filmidło jakieś zrobią (...) - powiedział o. Rydzyk nawiązując do filmu braci Sekielskich "Zabawa w chowanego", którego bohaterem był biskup Janiak.

O komentarz poproszono na antenie TVN24 prezydenckiego ministra Andrzeja Derę. - Księża są osobami, które oceniają kwestie moralne. Kwestia pokus. Ja mam pokusy. Każdy z nas ma pokusy, natomiast nie może być usprawiedliwienia. To trzeba rozgraniczyć - powiedział.