Bp Dec broni o. Rydzyka. Wini „nieprzychylne media”

- To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? - mówił o. Rydzyk podczas nabożeństwa z okazji 29. urodzin Radia Maryja. Redemptorysta nazwał biskupa Edwarda Janiaka „współczesnym męczennikiem mediów”. - Media to zrobiły, media tak robią, nie dajmy się jako katolicy, że na księdza jakiegoś zaczną warczeć, filmidło jakieś zrobią (...) - powiedział o. Rydzyk nawiązując do filmu braci Sekielskich „Zabawa w chowanego”, którego bohaterem był biskup Janiak.

Wyjaśnień w sprawie słów dyrektora Radia Maryja oczekiwał Prymas Polski abp Wojciech Polak. W poniedziałek za słowa o. Rydzyka przeprosiła m.in. diecezja kaliska. Sam redemptorysta swoje oświadczenie, w którym przeprosił za swe słowa, opublikował zień później.



Ale w „Naszym Dzienniku” o. Rydzyka bronił w środę bp Ignacy Dec, biskup senior diecezji świdnickiej, obecny na urodzinach Radia Maryja. - Kto słucha wypowiedzi dyrektora Radia Maryja na antenie, ten wie, że ani on, ani całe środowisko Radia Maryja nie broni żadnych grzesznych zachowań, tym bardziej w Kościele. Spontaniczna wypowiedź, obarczona skrótami myślowymi, została powielona i jest przedstawiana w nieprawdziwym świetle. Nieprzychylne media pokazały nawet skrót tej wypowiedzi, a po niej oklaski, których nie było - stwierdził.