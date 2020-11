Kardynał Stanisław Dziwisz odpiera zarzuty

Były metropolita krakowski stwierdził, że po stwierdzeniu ich winy niektórzy z oskarżonych "zostali przez Kongregację wydaleni do stanu świeckiego, gdyż na to zasługiwali"

W rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną kardynał powiedział też, że wszystkie postępowania, toczące się także przed Trybunałem Archidiecezji Krakowskiej, zostały zakończone ściśle wedle wskazań Stolicy Apostolskiej.

Sekretarz Jana Pawła II odniósł się też do sprawy molestowania Janusza Szymika przez księdza z diecezji bielsko-żywieckiej. - Faktycznie to była straszna rzecz, ale nie rozumiem dlaczego wszyscy, na miłość Boską, chcą wmówić, że jest to moja wina, tymczasem w ogóle go nie znalem, ani nigdy nie widziałem, a rzecz działa się na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, kiedy nie było mnie w Polsce – powiedział.