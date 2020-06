Wzruszające pożegnanie papieża z bratem

NIE BYŁ PRZY ŚMIERCI SIOSTRY

- Gdy w 1991 roku umierała ich siostra Maria, to ówczesny kardynał Joseph Ratzinger [przewodniczył wówczas Kongregacji Nauki Wiary] nie zdążył się pojawić przy jej łożu śmierci. Nie mógł sobie tego potem wybaczyć. I obiecał sobie nie zrobić drugi raz takiego błędu - tłumaczył niemieckim mediom lokalnym zachowujący anonimowość człowiek z najbliższego otoczenia Ratzingerów.

Papież emeryt pozostanie przy bracie aż do jego śmierci, podawało to samo źródło. „To prawdopodobnie ostatni raz, gdy obaj się widzą na tym świecie” - tak to już oficjalnie opisał rzecznik diecezji ratyzbońskiej Clemens Neck.

Wszystko rozgrywa się bowiem w Ratyzbonie, 150-tysięcznym mieście w Bawarii. Benedykt XVI zamieszkał w czwartek tamtejszym seminarium i dogląda brata, który też jest księdzem, przyjął święcenia tego samego dnia, co późniejszy papież.