Fundacja "Nie lękajcie się": 24 biskupów tuszowało pedofilię

Fundacja "Nie lękajcie się" opublikowała przekazany w środę papieżowi "Raport nt. naruszeń prawa świeckiego lub kanonicznego w działaniach polskich biskupów w kontekście księży sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci i osób zależnych". W dokumencie wskazano 24 hierarchów, którzy "ukrywali lub przenosili księży-sprawców".

Na liście znalazł się m.in. kard. Kazimierz Nycz, arcybiskupi: Sławoj Leszek Głódź, Tadeusz Gocłowski, Henryk Gulbinowicz, Henryk Hozer czy Józef Michalik, a także zmarły w czwartek bp Alojzy Orszulik.

Poniżej dalsza część artykułu

W dokumencie zawarto też "najbardziej skandaliczne przypadki w Polsce, w których doszło do ochrony księży pedofilów przez biskupów oraz innych przełożonych oraz rażącego naruszenia obowiązku nałożonego przez Dokument Sacramentorum sanctitatis tutela".

"Opisane sprawy dotyczą w większości przypadków, w których ostatecznie zapadł wyrok w sądzie a zatem ich liczba nie oddaje skali problemu. Przedstawione przypadki są udokumentowane i opisane w polskich mediach" - piszą autorzy raportu, dostępnego na stronie fundacji.

"Pomimo tego, że w polskich środkach masowego przekazu prawie codziennie mówi się o nadużyciach duchownych wobec dzieci, biskupi wciąż nie robią w tej sprawie nic. Owszem, uchwalili wytyczne i powołali diecezjalnych delegatów do spraw nadużyć. Nie jest to ich dobra wola i własna inicjatywa – do podjęcia tego działania zmusiło ich polecenie Watykanu" - zauważają autorzy.

"Nie tak dawno katolicki publicysta Stanisław Michalkiewicz, ofiarę księdza pedofila, wielokrotnie brutalnie zgwałconą i na wiele miesięcy pozbawioną przez sprawcę wolności 13-letnią dziewczynkę, porównał do prostytutki7 . Ten człowiek w ciągu kilku tygodni gościł dwa razy w katolickiej księgarni im. Jana Pawła II w Poznaniu, która mieści się niedaleko Kurii arcybiskupa Gądeckiego" - czytamy w raporcie.

Autorzy zaznaczają, że "to postępowanie biskupów ma swoje konsekwencje". "Według sondaży opinii publicznej przygniatająca większość Polaków nie wierzy, że Kościół jest w stanie samodzielnie rozliczyć się z pedofilami i ich poplecznikami w swoich szeregach" - zauważają.

W środę raport został przekazany papieżowi Franciszkowi. "Udało się! Papież Franciszek spotkał się z nami, wziął raport o polskich biskupach i obiecał, że przeczyta przed synodem!" - cieszyła się na Twitterze posłanka Scheuring-Wielgus.

Dowiedz się więcej: Scheuring-Wielgus przekazała papieżowi raport o pedofilii