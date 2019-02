Wałęsa: Nie jestem w stanie uwierzyć w to, co słyszę o ks. Jankowskim

- Nie do wyobrażenia jest zwycięstwo Solidarności bez udziału fizycznego ks. (Henryka) Jankowskiego - napisał na Twitterze były prezydent, były lider Solidarności Lech Wałęsa.

Wałęsa w swoim wpisie odnosi się do doniesień o czynach pedofilskich, jakich miał się dopuszczać ksiądz Jankowski.

Nie do wyobrażenia jest zwycięstwo Solidarności bez udziału fizycznego Ks.Jankowskiego .To co slysze na temat zachowań ks Jankowskiego jest nieprawdopodobne i nie jestem w stanie w to uwierzyć .Wiele wiele lat byłem w pobliżu i nic podobnego nie widziałem. — Lech Wałęsa (@PresidentWalesa) February 22, 2019

"To co słyszę na temat zachowań ks Jankowskiego jest nieprawdopodobne i nie jestem w stanie w to uwierzyć. Wiele wiele lat byłem w pobliżu i nic podobnego nie widziałem" - dodaje Wałęsa.

Nad ranem 21 lutego trzech mężczyzn przewróciło stojący w Gdańsku pomnik prałata Jankowskiego umieszczając na przewróconym posągu komżę i dziecięcą bieliznę.

W manifeście mężczyźni napisali, że "oskarżają instytucje Kościoła katolickiego i jej przedstawicieli, którzy z pełną świadomością zła czynionego przez Henryka Jankowskiego nie zareagowali".

W ostatnich miesiącach pojawiły się doniesienia, że ks. Jankowski miał dopuszczać się czynów pedofilskich wobec młodych chłopców i dziewcząt.