Ofiary pedofilii przyjdą do Episkopatu

Arcybiskup Stanisław Gądecki spotka się w najbliższym czasie z ofiarami nadużyć seksualnych ze strony nieletnich.

- Spotkania będą miały charakter duszpasterski, indywidualny i prywatny – informuje ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski i dodaje, że kilka osób odpowiedziało już na zaproszenie abp. Gądeckiego. – Osoby te zwracają się do środków społecznego przekazu o zachowanie ich prywatności – dodaje.

Rzecznik episkopatu nie podaje z iloma osobami spotka się abp Gądecki. Informuje, że są to osoby, których „status został potwierdzony wyrokiem skazującym konkretnego duchownego w procesie kanonicznym”, a zaproszenia do nich wysyłane są za pośrednictwem diecezji oraz zgromadzeń zakonnych.

Z prośbą o to, by przewodniczący episkopatów spotkali się z ofiarami molestowania seksualnego wystąpił kilka tygodni temu papież Franciszek. Pod koniec lutego (21-24) spotka się on w Rzymie z przewodniczącymi episkopatów, które będzie poświęcone nadużyciom seksualnym wobec nieletnich.