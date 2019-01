Konferencja Episkopatu Polski: Módlmy się za Adamowicza

Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik zaapelował do wierzących o modlitwę o zdrowie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik powiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że w tych trudnych chwilach powinniśmy przede wszystkim ufać słowom Chrystusa "proście, a otrzymacie".

- Dla nas jako ludzi wierzących, którzy mają na celu dobro drugiego człowieka słowem kluczowym jest modlitwa o zdrowie prezydenta Pawła Adamowicza - podkreślił.

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł wówczas na scenę i kilkakrotnie ugodził Adamowicza nożem. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Prezydent był reanimowany i został przewieziony do szpitala. Operacja ratowania życia trwała pięć godzin - poinformowali w poniedziałek ok. 2.30 lekarze. "Pacjent żyje, ale jego stan jest bardzo ciężki" - poinformowano później. Na konferencji z udziałem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, która odbyła się o godzinie 12.30, poinformowano, że stan zdrowia Adamowicza nadal jest ciężki. Prezydent Gdańska nie jest obecnie przytomny - wynika z informacji przekazanej przez lekarzy. Prezydent Adamowicz nie jest przytomny, nie oddycha samodzielnie, aparatura wspiera też pracę jego serca i płuc.