Wrocław zorganizuje kolejne Europejskie Spotkania Młodych Taizé

Brat Alois, przeor ekumenicznej Wspólnoty z Taizé, ogłosił w niedzielę, że następne, 42. Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w dniach od 28 grudnia 2019 do 1 stycznia 2020 roku we Wrocławiu.

Wybór Wrocławia jest odpowiedzią na zaproszenie wysłane na ręce przeora pod koniec 2014 roku, równocześnie przez arcybiskupa Józefa Kupnego, biskupa luterańskiego Ryszarda Bogusza, ówczesną Radę Miasta i prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza.

Spotkania odbywały się w wielu europejskich miastach, m.in. w Paryżu, Rzymie, Londynie, Pradze, Budapeszcie, Berlinie, Genewie, Brukseli, a także w Polsce (we Wrocławiu – w 1989 i 1995 roku, w Warszawie w 1999 i w Poznaniu w 2009). W tym roku 41. Europejskie Spotkanie Młodych odbywa się w Madrycie.

Wspólnota z Taizé

Wspólnota z Taizé, założona przez Brata Rogera w 1940 roku, liczy aktualnie ponad stu braci z ponad trzydziestu narodowości, katolików i pochodzących z różnych Kościołów protestantów, związanych ślubami zakonnymi składanymi na całe życie. Jest wśród nich czterech Polaków. Przez samo swoje istnienie Wspólnota jest znakiem pojednania pomiędzy podzielonymi chrześcijanami i zwaśnionymi ze sobą narodami.

Z roku na rok coraz więcej młodych ludzi ze wszystkich kontynentów przyjeżdża do wioski Taizé we francuskiej Burgundii na tygodniowe spotkania wypełnione modlitwą i wymianą myśli. Taizé odwiedzają również zwierzchnicy Kościołów. Wspólnota gościła m.in. papieża Jana Pawła II, patriarchę Konstantynopola Bartłomieja, metropolitów prawosławnych, arcybiskupów Canterbury i wielu biskupów oraz innych duchownych katolickich, prawosławnych i protestanckich z różnych stron świata.

Brat Roger, założyciel wspólnoty, zmarł 16 sierpnia 2005 roku, w wieku 90 lat, zabity podczas wieczornej modlitwy przez niezrównoważoną osobę. Brat Alois, którego wybrał na swojego następcę, jest od tego czasu przeorem Wspólnoty. Zna on dobrze stolicę Dolnego Śląska i jej okolice, gdyż był odpowiedzialny za kilkumiesięczne przygotowania poprzednich europejskich spotkań we Wrocławiu.

Do uczestników tegorocznego spotkania w Madrycie swoje posłanie skierowali zwierzchnicy kościelni m. in. papież Franciszek, patriarcha Konstantynopola Bartłomiej oraz patriarcha Wszechrusi Cyryl, a także przywódcy polityczni m. in. sekretarz generalny ONZ Antonio Gutteres oraz prezydent RP Andrzej Duda.